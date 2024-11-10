Профессор назвал условие отказа США от Украины

FP: США откажутся от помощи Украине, если Россия согласится на раздел территорий

Власти США откажутся от дальнейшей помощи Украине при условии достижения Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным договоренностей о разделе территорий и нейтралитете Киева. Об этом в статье для журнала Foreign Policy заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

По его словам, Трамп с большой вероятностью переложит вопрос оказания помощи Киеву с США на Европу. Он также может лишить Украину всякой поддержки, при этом американские избиратели только одобрят такое решение.

«Если Путин согласится на формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления в НАТО, большинство американцев просто перевернут эту страницу и переключатся. Трамп в таком случае припишет себе завершение конфликта. Украине по-настоящему крышка», — считает профессор.

Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский преподнес Трампу неприятный сюрприз, решив продлить военное положение на Украине. «А как ты попробуешь [урегулировать конфликт], если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал “не хочу и не буду"», — написал депутат.