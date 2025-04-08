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08:43, 8 апреля 2025Мир

Названы имена участников переговоров между Ираном и США

NYT: Переговоры Ирана и США 12 апреля возглавят Уиткофф и глава МИД Аракчи
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Переговоры между США и Ираном, которые состоятся 12 апреля, возглавят спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и глава иранского МИД Аббас Аракчи. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«По словам двух высокопоставленных иранских дипломатов и Сейеда Хоссейна Мусавиана, бывшего иранского дипломата и члена группы по ядерным переговорам в 2015 году, Аракчи и Стивен Уиткофф, спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке, возглавят переговоры в субботу», — говорится в материале.

Источники газеты также рассказали об изменении позиции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по переговорам с США. Они отметили, что после речи американского лидера 7 апреля иранский лидер потенциально готов к прямым переговорам. Если субботние непрямые переговоры пройдут в уважительной и продуктивной манере, то после этого могут состояться и прямые.

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