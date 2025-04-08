Стало известно об изменении позиции Ирана по прямым переговорам с США

NYT: Верховный лидер Ирана Хаменеи потенциально готов к прямым переговорам к США

По приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Тегеран отказывался вести прямые переговоры с американской стороной по ядерной программе, однако после выступления президента США Дональда Трампа 7 апреля иранский лидер изменил свою позицию и потенциально готов к прямым переговорам. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

Собеседники газеты рассказали, что если субботние непрямые переговоры пройдут в уважительной и продуктивной манере, то могут состояться и прямые переговоры.

Отмечается, что Тегеран, вероятно, будет против демонтажа ядерной инфраструктуры. Многие жители страны стали открыто говорить, что Ирану необходимо создать оружие, поскольку в прошлом году он оказался практически беззащитным перед ракетными обстрелами со стороны Израиля.

Ранее Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что прямые переговоры с представителями Ирана состоятся в субботу. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что переговоры состоятся в субботу в Омане, но подчеркнул, что они будут непрямыми.