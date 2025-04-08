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03:19, 8 апреля 2025Мир

Трамп объявил о прямых переговорах США с Ираном

Трамп объявил о прямых переговорах США с Ираном и встрече по ядерной сделке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что США и Иран ведут прямые переговоры о ядерной программе Тегерана. Его слова приводит Reuters.

Трамп подчеркнул, что переговоры с представителями Ирана состоятся в субботу. «У нас будет очень большая встреча, посмотрим, как все пройдет. Думаю, все согласятся с тем, что предпочтительнее было бы заключить сделку», — объявил американский лидер.

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В свою очередь, Нетаньяху выразил солидарность Трампу в стремлении не дать Ирану возможности получить ядерное оружие.

7 марта Трамп заявил о желании заключить сделку с Ираном по его ядерной программе. Он подчеркнул, что он выступает против появления «еще одного государства с ядерным оружием» и сделает все, чтобы это пресечь.

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