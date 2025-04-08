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17:54, 8 апреля 2025Бывший СССР

Небензя назвал условие России для серьезного диалога по Украине

Небензя: РФ не позволит использовать переговоры для укрепления потенциала Киева
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Россия готова к серьезному диалогу по Украине, но не позволит использовать переговорный процесс для укрепления военного потенциала Киева. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он добавил, что Россия никому не позволит себя обманывать, чтобы прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима. По его словам, никакие договоренности с «узурпировавшей властью в Киеве кликой невозможны». Он выразил надежду, что это осознают в США

Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что мирные переговоры по Украине оказались под угрозой из-за позиции Европы. Сообщается, что США были готовы предоставить одному российскому банку ограниченный доступ к системе SWIFT, но европейские лидеры заняли более жесткую позицию, опасаясь, что такая мера будет воспринята как ослабление санкционного давления.

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