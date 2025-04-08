Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:15, 8 апреля 2025Бывший СССР

Небензя прокомментировал удар по Кривому Рогу

Небензя заявил о ликвидации десятков военнослужащих в Кривом Роге
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил о ликвидации десятков военнослужащих в Кривом Роге. Об этом он рассказал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине, его слова приводит Telegram-канале постпредства России при Организации.

«Осуществленная операция нанесла неоспоримый урон командному составу как ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»), так и ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину», — заявил Небензя.

Он также отметил, что западные офицеры и инструктора, направленные в помощь Украине, являются законной целью для армии России. При этом Небензя отметил, что из-за непрофессиональных действий противовоздушной обороны Украины пострадали люди, некоторые из которых не выжили.

Ранее Небензя заявил, что Россия готова к серьезному диалогу по Украине. Однако он отметил, что Москва не позволит использовать переговорный процесс для укрепления военного потенциала Киева.

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    Премьер Британии высказался о сроках размещения западных войск на Украине

    На Украине заявили о выработанной позиции по соглашению с США о недрах

    Украина впервые получила уголь из США после остановки добычи в Покровске

    Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Гагарина

    Американист высказался о возможности Конгресса США отменить пошлины Трампа

    Появились подробности по делу о хищении в отношении ректора российского госуниверситета

    Беременная Ида Галич показала фигуру в купальнике

    Уехавший из России комик подтвердил негативные стереотипы о Европе

    ЦБ резко понизил курсы доллара и евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше