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18:39, 8 апреля 2025Мир

Небензя раскрыл подробности диалога России и США по Украине

Небензя: Россия и США обсуждают поиск устойчивого решения украинского конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Россия и США в рамках контактов обсуждают поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Сценарий, который обсуждают сейчас Россия и США, состоит, разумеется, не в этом [перемирии, во время которого Украина сможет перевооружиться], а в том, чтобы найти устойчивое, долгосрочное решение украинского конфликта», — сказал он.

По словам российского постпреда, для этого необходимо устранить первопричины конфликта. Среди них он назвал накачку Украины западным оружием и напомнил, что она началась задолго до февраля 2022 года.

Ранее США вывели свои войска из обеспечивающего Украину хаба в Польше. Командование американской армии в Европе и Африке заявило, что Вашингтон принял данное решение в целях оптимизации своей работы.

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