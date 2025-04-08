Небензя раскрыл подробности диалога России и США по Украине

Небензя: Россия и США обсуждают поиск устойчивого решения украинского конфликта

Россия и США в рамках контактов обсуждают поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Сценарий, который обсуждают сейчас Россия и США, состоит, разумеется, не в этом [перемирии, во время которого Украина сможет перевооружиться], а в том, чтобы найти устойчивое, долгосрочное решение украинского конфликта», — сказал он.

По словам российского постпреда, для этого необходимо устранить первопричины конфликта. Среди них он назвал накачку Украины западным оружием и напомнил, что она началась задолго до февраля 2022 года.

Ранее США вывели свои войска из обеспечивающего Украину хаба в Польше. Командование американской армии в Европе и Африке заявило, что Вашингтон принял данное решение в целях оптимизации своей работы.

