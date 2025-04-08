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16:27, 8 апреля 2025Мир

США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

США объяснили оптимизацией вывод войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Соединенные Штаты в целях оптимизации выводят свои войска из обеспечивающего Украину оружием хаба в польском Жешуве. Об этом в официальном заявлении сообщило Командование армии США в Европе и Африке.

«Этот объект не является постоянной польской военной базой, но уже три года используется силами США, НАТО и их партнеров», — говорится в коммюнике.

Передислокация американских военных является «частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, повышению уровня поддержки союзников и партнеров, а также повышению эффективности», объяснили в штабе.

Ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал, что вывод войск США из военного хаба в Жешуве согласован на уровне НАТО.

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