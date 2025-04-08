Нетаньяху заявил о готовности нескольких стран принять беженцев из Газы

Премьер Израиля Нетаньяху: Ряд стран готов принять переселенцев из Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о переговорах с рядом стран, которые, по его утверждению, выразили готовность принять значительное количество переселенцев из сектора Газа. Его слова приводит канцелярия премьер-министра.

«Сейчас ведутся переговоры с рядом стран, готовых принять значительное число жителей Газы. Это важно, потому что в итоге именно это и должно произойти», — заявил Нетаньяху.

Израильский премьер подчеркнул, что идея переселить жителей Газы в другие страны является частью «видения президента США Дональда Трампа». При этом он не уточнил, о переговорах с какими государствами идет речь.

Ранее Нетаньяху распорядился дать жесткий ответ радикальной палестинской группировке ХАМАС после обстрела Израиля с территории сектора Газа.