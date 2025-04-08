Освобожденный из сектора Газа россиянин рассказал об изменении во взглядах на жизнь

Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Труфанов сообщил, что поверил в бога

Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, освобожденный из плена радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, рассказал, что уверовал в Бога. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мужчины, в плену у него было много времени на размышления о его жизни и жизни в целом. Он отметил, что его семья не была особенно религиозной, однако в настоящее время он принялся изучать иудаизм. «И я перед пленом не верил в Бога вообще, а сейчас стал верить, и это что-то новое, для меня это очень большая ступень», — признался Труфанов.

15 февраля сообщалось, что россиянин Александр Труфанов и два израильтянина были освобождены после 500 дней плена в Газе. Труфанова, его мать, бабушку и невесту похитили 7 октября 2023 года.