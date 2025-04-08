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15:53, 8 апреля 2025МирЭксклюзив

Вероятность отката решения Трампа по пошлинам оценили

Политолог Топорнин: Трамп не откажется от импортных пошлин
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент США Дональд Трамп не станет откатывать решение по импортным пошлинам, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. Он объяснил, что это было бы воспринято как слабость американского лидера.

«Я не верю, что Трамп пойдет на пересмотр пошлин, потому что этим он покажет слабину с политической точки зрения. Он ведь говорил о такой мере сразу после вступления в должность, так что теперь назад не сдаст точно — Трамп не такой политик, — заметил Топорнин. — Откат может ударить по его имиджу, рейтинги пойдут на спад, а этого американский президент не допустит».

Тем не менее политолог не исключил, что Вашингтон может пойти навстречу отдельным государствам в отношении определенных товарных групп. Это, как предположил Топорнин, может произойти в случае достижения взаимовыгодных договоренностей.

«Но принципиально пересматривать тарифы не станут, так что миру нужно готовиться к сложному периоду. Сейчас конкурентоспособным странам важно выбрать правильную стратегию, чтобы нивелировать потери от драконовских пошлин. Но не знаю, насколько это в итоге удастся. Тяжелые времена для европейской и мировой экономик не за горами», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп заявил, что США могут отсрочить введение импортных тарифов против Евросоюза (ЕС), если объединение купит американские нефть и газ. Он также отклонил предложение Брюсселя о взаимной отмене тарифов на автомобили и промышленные товары.

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