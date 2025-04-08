Парламент Литвы поддержал ужесточение санкций для граждан России и Белоруссии

Сейм Литвы поддержал ужесточение санкций для граждан РФ и Белоруссии

Сейм (парламент) Литвы поддержал ужесточение санкций в отношении граждан России и Белоруссии. Об этом сообщило издание «Delfi Литва».

«После рассмотрения [предложения] продление санкций поддержали 110 членов Сейма», — сказано в публикации.

Отмечается, что существующие ограничения будут действовать до 2 мая. Новые санкции ужесточат порядок выдачи постоянных и временных видов на жительство, оформления виз и вступят в силу 3 мая в случае поддержки предложения в третьем чтении.

Кроме того, новые санкции ограничат право российских граждан покупать недвижимость в Литве. Также предлагается аннулировать действующий вид на жительство, если граждане России и Белоруссии ездили на родину более одного раза за три месяца.

Ранее в Сейм Литвы было внесено предложение об ограничении права на участие в муниципальных выборах для граждан стран, не входящих в ЕС, ЕЭЗ, НАТО и ОЭСР. Поправки в Конституцию планируется внести по примеру Эстонии.

