В Литве предложили внести антироссийские поправки в Конституцию

В Сейме Литвы предложили лишить россиян права голоса на муниципальных выборах

В Сейме (парламенте) Литвы предложили лишить граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах. Об этом сообщили в пресс-службе парламента прибалтийской республики.

Антироссийские поправки в Конституцию Литвы захотели внести члены партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Даля Асанавичюте и Лауринас Касчюнас. Отмечается, что муниципальные выборы определяют политику государства в области образования и языка, поэтому важно предоставить возможность голосовать только гражданам Литвы и Европейского союза (ЕС).

«В целях минимизации угроз и по примеру Эстонии мы предлагаем ограничить право на участие в муниципальных выборах для граждан стран, не входящих в ЕС, ЕЭЗ, НАТО и ОЭСР. А также [ограничить] право баллотироваться на выборах, внеся поправки в Избирательный кодекс и Конституцию», — прокомментировала Асанавичюте.

Ранее в Эстонии внесли поправки в Конституцию о лишении граждан России права голоса. Мэр Таллина Евгений Осиновский назвал антироссийские поправки в основной закон безумием.