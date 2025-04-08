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15:29, 8 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о проведении переговоров с Зеленским

Сенатор Джабаров: Для перемирия с Украиной нужно начать переговоры с Киевом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Чтобы заключить перемирие с Украиной, сначала нужно начать переговоры с Киевом, отметил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. О проведении переговорного процесса с президентом Украины Владимиром Зеленским сенатор высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы готовы были к переговорам с самого начала. И наш президент об этом неоднократно говорил. Правильный вопрос: а кто будет подписывать? Зеленский? Он в принципе просроченный президент. Наверное, [это будет] представитель Верховной Рады. Не знаю, насколько это возможно. Но чтобы подписать, сначала надо начать переговоры», — заметил Джабаров.

При этом сенатор отметил, что Россия хочет не перемирие, а мир.

«Перемирие для того, чтобы Украина переформатировала силы и опять начала новую агрессию, нас не устраивает. Поэтому это вопрос серьезный и нуждается в глубокой проработке», — заключил он.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что перемирие России и Украины возможно уже в мае. Он добавил, что при этом даже полная остановка боевых действий не будет означать окончания конфликта.

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