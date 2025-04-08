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08:49, 8 апреля 2025Силовые структуры

Победитель «Танцев со звездами» признал вину в миллионном хищении у «Калашникова»

Победитель «Танцев со звездами» Леденев признал вину в хищении у «Калашникова»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Победивший в 2010 году в шоу «Танцы со звездами» соучредитель подрядной организации «Интертехника» Алексей Леденев признал вину по делу о миллионом хищении у концерна «Калашников». Об этом сообщает ТАСС.

Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов также выразил желание сотрудничать со следствием.

По версии следствия, с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024 года представители фирмы купили в Китае бракованные детали, стоимость которых была ниже установленных договорами подряда. Таким образом поставка более трети деталей была сделана в нарушение условий минимум двух договоров.

Ущерб от действий представителей «Интертехники» оценивается в более чем 32 миллиона рублей.

В 2010 году Алексей Леденев в паре с артисткой Анастасией Стоцкой победил в шоу «Танцы со звездами».

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