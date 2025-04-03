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08:01, 3 апреля 2025Силовые структуры

Победителя «Танцев со звездами» обвинили в миллионном хищении у «Калашникова»

Победителя «Танцев со звездами» Леденева обвинили в хищении у «Калашникова»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

В Иваново суд отправил под домашний арест победившего в 2010 году в шоу «Танцы со звездами» Алексея Леденева по делу о миллионом хищении у концерна «Калашников». Об этом сообщает ТАСС.

Меру пресечения избрали до 12 мая. Леденев проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сейчас фигурант является учредителем компании «Интертехника», которая была подрядчиком «Калашникова». По версии следствия, с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024 года представители фирмы купили в Китае бракованные детали, стоимость которых была ниже установленных договорами подряда. Таким образом поставка более трети деталей была сделана в нарушение условий минимум двух договоров.

Ущерб от действий представителей «Интертехники» оценивается в более чем 32 миллиона рублей. Ранее по этому делу задержали директора компании Алексея Морохова.

В 2010 году Алексей Леденев в паре с артисткой Анастасией Стоцкой победил в шоу «Танцы со звездами».

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