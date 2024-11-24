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18:20, 24 ноября 2024Силовые структуры

Стало известно о первом фигуранте в деле «Калашникова» о бракованных деталях

Директор «Интертехника» Морохов стал первым фигурантом в деле «Калашникова»
Мария Винар

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд в городе Иваново в рамках расследования уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» раскрыл личность первого фигуранта. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, что технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов обвиняется в причинении концерну ущерба более чем на 32 миллиона рублей. Ему вменяется статья часть 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ, которая предусматривает от 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящий момент суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 12 января 2025 года включительно. Постановление об аресте уже обжаловано защитой фигуранта в апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области возбудили уголовное дело после хищения средств у концерна «Калашников» одним из подрядчиков. По данным следствия, в период с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024-го неустановленные лица из числа представителей компании закупили в Китае детали по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда, и осуществили их поставку концерну.

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