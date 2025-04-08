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17:55, 8 апреля 2025Наука и техника

Подо льдом Антарктиды нашли опасные озера

Nature Communications: Под ледниками Антарктиды скрываются озера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Европейские ученые обнаружили, что под ледниками Антарктиды скрываются гигантские озера, внезапные сливы которых могут резко ускорять разрушение ледяного щита. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications и основанном на данных спутника CryoSat Европейского космического агентства.

В рамках работы было определено, что в 2013 году под ледником Туэйтса на глубине более двух километров одновременно слились семь таких озер. В океан ушло около семи кубических километров пресной воды. После этого лед в районе начал стремительно таять, а ледяной покров стал тоньше. Открылась полынья — участок открытой воды среди льдов, который указывает на подъем теплой воды снизу.

Это особенно опасно, потому что лед на поверхности океана действует как «стопор», сдерживая лед на суше. Когда ледяная корка тает, лед начинает быстрее стекать в океан, а уровень моря — расти. Также происходит отступление «линии плавучести» — границы между сушей и плавающей частью ледника.

Ученые говорят, что подледные озера есть и в других местах Антарктиды, но пока мало известно об их количестве и возможном поведении. Новое исследование показало, что даже глубоко спрятанные подо льдом процессы могут сильно влиять на устойчивость ледников и ускорять последствия изменения климата.

Сейчас Европейское космическое агентство продолжает изучать Антарктиду с помощью спутников и готовит запуск новых миссий, которые помогут лучше понять, как именно ледники реагируют на потепление и что это значит для будущего уровня мирового океана.

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