Полицейский спас провалившуюся под лед собаку в российском городе

В Челябинской области полицейский спас провалившуюся под лед собаку

Участковый спас провалившуюся под лед собаку в городе Чебаркуль в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции на странице «ВКонтакте».

К стражам правопорядка обратился местный житель, который увидел животное, тонувшее в озере Мисяш. Участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Егор Лямин взял из своей машины спасательный жилет и выехал на место происшествия.

«Я увлекаюсь рыбалкой, зимой и летом езжу на местные водоемы, спасательный жилет всегда лежит в автомобиле на тот самый случай», — признался россиянин.

Когда полицейский приехал к озеру, он увидел собаку, которая находилась в воде примерно в 50 метрах от берега и не могла самостоятельно выбраться на льдину. Мужчина добрался до обессиленного пса пешком, взял его за ошейник, вытащил из воды и вынес на берег. Животное отогрелось и побежало по своим делам.

Лямин рассказал, что во время поездок на рыбалку он не раз помогал выбраться из воды собакам, а однажды даже спас утку, запутавшуюся в рыболовецкой сети.

В начале апреля в Сочи спасли собаку, которая упала в реку и не смогла выбраться самостоятельно. Молодой человек вытащил ее на каменный уступ, а другой местный житель перелез через ограждение и помог поднять животное на набережную.