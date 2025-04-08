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08:00, 8 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярный комик попал в больницу из-за мороженого

Комик Джефф Росс попал в больницу из-за аллергической реакции на мороженое
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Джефф Росс

Джефф Росс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярный американский стендап-комик Джефф Росс попал в больницу после того, как поел мороженого. О случившемся он рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам 59-летнего юмориста, после выступления в калифорнийском городе Милл-Вэлли они с командой отправились в ресторан, где он поел мороженого. «Оно было действительно вкусным. Но мои губы распухли, и я провел всю ночь в отделении неотложки», — написал Росс.

Он также опубликовал фотографии из больницы, на которых заметен сильный отек на его губах. Кроме того, комик отметил, что впервые в жизни столкнулся с аллергической реакцией. «Думаю, это достаточно удивительный факт, если учесть, что я постоянно сую в рот всю еду, что оказывается у меня перед глазами», — пошутил Росс.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полиция предъявила обвинение в изнасиловании популярному стендап-комику Расселу Брэнду. По версии следствия, жертвами юмориста с 1999 по 2005 год стали четыре женщины.

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