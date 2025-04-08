Появились подробности по делу о хищении в отношении ректора российского госуниверситета

Задержанная ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина приобрела две квартиры за 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
По данным агентства, задержанная ректор Псковского государственного университета Ильина купила в Москве две квартиры стоимостью около 40 миллионов рублей. Квартиры площадью 58 и 50 квадратных метров. С целью сокрытия доходов одну из них она оформила на мать пенсионного возраста.
Ильина оформила трудоустройство в университете несуществующего сотрудника и таким образом присвоила около 10 миллионов рублей.
Ранее сообщалось о задержании ректора Псковского государственного университета Ильиной по делу о хищении 10 миллионов рублей.