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19:20, 8 апреля 2025Силовые структуры

Появились подробности по делу о хищении в отношении ректора российского госуниверситета

Задержанная ректор ПсковГУ Ильина приобрела две квартиры за 40 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Задержанная ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина приобрела две квартиры за 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным агентства, задержанная ректор Псковского государственного университета Ильина купила в Москве две квартиры стоимостью около 40 миллионов рублей. Квартиры площадью 58 и 50 квадратных метров. С целью сокрытия доходов одну из них она оформила на мать пенсионного возраста.

Ильина оформила трудоустройство в университете несуществующего сотрудника и таким образом присвоила около 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о задержании ректора Псковского государственного университета Ильиной по делу о хищении 10 миллионов рублей.

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