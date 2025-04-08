Появились подробности по делу о хищении в отношении ректора российского госуниверситета

Задержанная ректор ПсковГУ Ильина приобрела две квартиры за 40 млн рублей

Задержанная ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина приобрела две квартиры за 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным агентства, задержанная ректор Псковского государственного университета Ильина купила в Москве две квартиры стоимостью около 40 миллионов рублей. Квартиры площадью 58 и 50 квадратных метров. С целью сокрытия доходов одну из них она оформила на мать пенсионного возраста.

Ильина оформила трудоустройство в университете несуществующего сотрудника и таким образом присвоила около 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о задержании ректора Псковского государственного университета Ильиной по делу о хищении 10 миллионов рублей.