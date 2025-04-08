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13:51, 8 апреля 2025Ценности

Профессор моды оценила образы Собчак фразой «поставила бы двойки»

Профессор моды Коробцева посоветовала Собчак отойти от безвкусицы в образах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Профессор моды РГУ имени А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева оценила образы телеведущей Ксении Собчак фразой «поставила бы двойки». Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, журналистка зачастую выбирает нелепые и не подходящие к ее цветотипу внешности вещи. Например, сочетает черные наряды с красной помадой или надевает предметы гардероба золотистых оттенков. «Приходит мысль, что Ксения подбирает одежду и очки просто по настроению, не задумываясь об имидже, о необходимости достойно подать себя, свой статус общественного деятеля, телеведущей и умной женщины… За многие демонстрируемые ею образы я бы поставила Ксении тройки и двойки из пяти», — заявила собеседница издания.

Так, Коробцева посоветовала Собчак отойти от безвкусицы и обратить внимание на классический стиль с элементами романтики, а также авангардные или эпатажные наряды, но «без клоунады».

Ранее в апреле образ Ксении Собчак с юбкой со штаниной оценили в сети словами «чем чуднее, тем моднее».

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