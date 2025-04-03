Образ Собчак с юбкой со штаниной оценили в сети словами «чем чуднее, тем моднее»

Образ журналистки и телеведущей Ксении Собчак оценили в сети словами «чем чуднее, тем моднее». Соответствующие публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке звезда предстала в сером костюме, который включал в себя пиджак и юбку со штаниной. Помимо этого, она надела коричневую рубашку, черный галстук и капроновые колготки. Образ дополнили кожаные туфли на каблуках Acne Studios, авоська и украшения.

Пользователи сети оценили модный образ Собчак в комментариях под постом. «Ей богу, Ксения, перебор. Это некрасиво», «Чем чуднее, тем моднее», «Мода из комода», «Противоречивый», «Улыбнула», — написали они.

В марте Собчак окрестили Чудом-юдом из-за нового образа. Знаменитость разместила снимок, на котором позировала в серой расклешенной юбке ниже колена, плотных колготках в тон и заправленной белой рубашке.