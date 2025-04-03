Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:53, 3 апреля 2025Ценности

Образ Собчак с юбкой со штаниной оценили в сети словами «чем чуднее, тем моднее»

Екатерина Ештокина

Фото: @xenia_sobchak

Образ журналистки и телеведущей Ксении Собчак оценили в сети словами «чем чуднее, тем моднее». Соответствующие публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке звезда предстала в сером костюме, который включал в себя пиджак и юбку со штаниной. Помимо этого, она надела коричневую рубашку, черный галстук и капроновые колготки. Образ дополнили кожаные туфли на каблуках Acne Studios, авоська и украшения.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Пользователи сети оценили модный образ Собчак в комментариях под постом. «Ей богу, Ксения, перебор. Это некрасиво», «Чем чуднее, тем моднее», «Мода из комода», «Противоречивый», «Улыбнула», — написали они.

В марте Собчак окрестили Чудом-юдом из-за нового образа. Знаменитость разместила снимок, на котором позировала в серой расклешенной юбке ниже колена, плотных колготках в тон и заправленной белой рубашке.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет единственный путь». Зеленский допустил компромисс по вопросу о бывших территориях Украины

    В США указали на единственный козырь Трампа в противостоянии с Путиным

    Женщина стала причиной увольнения трех сотрудников Белого дома

    В США обеспокоились российскими «уничтожителями Starlink»

    В российском регионе задержали мужчину за расправу над бизнесменом в 90-х

    В окружении Зеленского рассказали о подготовке к выборам

    Видео с новорожденным кенгуренком показали в российском зоопарке

    В российской школе ученики организовали в туалете ринг и снимали спарринги на видео

    Образ Собчак с юбкой со штаниной оценили в сети словами «чем чуднее, тем моднее»

    Стало известно о скандале между создателями «Белого лотоса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше