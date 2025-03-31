Журналистку и телеведущую Ксению Собчак окрестили Чудом-Юдом из-за нового образа. Соответствующие публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила снимок, на котором позировала в серой расклешенной юбке ниже колена, плотных колготках в тон и заправленной белой рубашке. Помимо этого, звезда надела галстук и шарф в виде сшитых между собой мехов разного вида. В качестве обуви Собчак выбрала лоферы. Вдобавок она собрала волосы и надела солнцезащитные очки.

Пользователи сети не оценили наряд журналистки, о чем написали в комментариях под постом. «Просто Чудо-Юдо», «Безвкусица», «Старуха Шапокляк», «За какие грехи вас заставляют это носить?», «Таких драных кошек носили при царском режиме», — высказались они.

Ранее в марте Собчак объяснила отсутствие интереса к моде у простых россиян. По ее словам, жители страны любят несложные вещи и яркую одежду.