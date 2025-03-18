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17:47, 18 марта 2025Ценности

Собчак объяснила отсутствие интереса к моде у простых россиян

Собчак объяснила отсутствие у россиян интереса к моде их любовью к простым вещам
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак объяснила отсутствие интереса к моде у «простых россиян». Ее комментарий публикует «Москва 24».

По словам Собчак, россияне любят несложные вещи и яркую одежду. В разговоре с репортерами звезда вспомнила об одном из самых популярных комментариев под фотографиями с ее образами. «Господи, что это за ужасное платье. Дайте нам что-нибудь в стразах, по фигуре», — процитировала она подписчика.

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Собчак также провела параллель между нежеланием россиян разбираться в модной индустрии с культурными предпочтениями большинства соотечественников. «Народные массы всегда будут любить антрепризу — хорошую комедию с известными актерами из телевизора, не очень сложную. К искусству это никакого отношения не имеет», — подытожила она.

Ранее в марте Ксения Собчак в «платье кентавра» вышла на подиум на Неделе моды в Москве. 43-летняя знаменитость приняла участие в шоу бренда Vereja.

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