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11:32, 14 марта 2025Ценности

Ксения Собчак в «платье кентавра» вышла на подиум на Неделе моды в Москве

Ведущая Ксения Собчак вышла на подиум в платье Vereja на Неделе моды в Москве
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вышла на подиум на Неделе моды в Москве. Соответствующие посты появились в ее Telegram-канале.

43-летняя знаменитость приняла участие в шоу бренда Vereja. Она дефилировала в каркасном зеленом макси-платье, которое назвала платьем кентавра. Также Собчак уложила волосы в гладкий низкий пучок и дополнила образ массивной обувью.

«Кстати, видела, что коллеги по Telegram-каналам в большом количестве уже успели отметить мою подиумную "подработку". Но это разовые акции и только по любви. Так что Белла Хадид [американская супермодель] может спать спокойно», — указала в подписи автор поста.

В феврале российская супермодель Ирина Шейк появилась на подиуме в прозрачном платье бренда DSquared2 и шапке-ушанке в рамках Недели моды в Милане.

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