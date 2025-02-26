Ирина Шейк появилась на подиуме в прозрачном наряде и шапке-ушанке

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном наряде приняла участие в показе бренда DSquared2, который состоялся на Неделе моды в Милане. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

39-летняя манекенщица появилась на подиуме в прозрачном сетчатом платье, сквозь ткань которого просвечивали трусы с низкой посадкой. Кроме того, на ней были меховая шапка-ушанка, куртка-бомбер и открытые туфли. На размещенных кадрах видно, что визажисты сделали знаменитости макияж в нейтральных тонах, а стилисты, в свою очередь, дополнили ее внешний вид серьгами в виде массивных цепей.

Известно, что в показе также приняли участие британская супермодель Наоми Кэмпбелл и бразильская манекенщица Изабели Фонтана.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк показала фанатам серию новых откровенных фото.