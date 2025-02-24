Российская модель Ирина Шейк показала фигуру на серии откровенных фото

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась серией откровенных снимков. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость показала фигуру, сфотографировавшись в зеркало в нижнем белье черного цвета. Кроме того, на одном из кадров инфлюэнсер позировала в приспущенных брюках, из-под которых виднелись кружевные трусы. «Вещи 2025», — подписала манекенщица пост.

В январе Ирине Шейк подарили на день рождения «русский» торт-баню. На верхнем ярусе торта была расположена съедобная фигура девушки, лежащей в бане на полотенце, а на нижнем — стилизованные тарелки с семечками и соленьями.