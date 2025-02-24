Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:52, 24 февраля 2025Ценности

Ирина Шейк показала фигуру на серии откровенных фото

Российская модель Ирина Шейк показала фигуру на серии откровенных фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась серией откровенных снимков. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость показала фигуру, сфотографировавшись в зеркало в нижнем белье черного цвета. Кроме того, на одном из кадров инфлюэнсер позировала в приспущенных брюках, из-под которых виднелись кружевные трусы. «Вещи 2025», — подписала манекенщица пост.

В январе Ирине Шейк подарили на день рождения «русский» торт-баню. На верхнем ярусе торта была расположена съедобная фигура девушки, лежащей в бане на полотенце, а на нижнем — стилизованные тарелки с семечками и соленьями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв

      На Украине сотрудники ТЦК начали душить мужчину во время мобилизации

      Звезду шоу «Голос» потребовали признать иноагентом за «шакалий поступок»

      Рианна в оголяющем тело наряде попала на обложку Harper’s Bazaar

      Российские военные уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению

      В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ

      Одна страна НАТО поддержала действия Трампа по Украине

      60-летний россиянин попал под грузовой поезд и выжил

      В ЦБ упрекнули банки в недостаточной работе с заблокированными активами

      Россиянин перевел террористам почти два миллиона рублей и попал под следствие ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше