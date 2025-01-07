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16:54, 7 января 2025Ценности

Ирине Шейк подарили на день рождения «русский» торт-баню

Алина Черненко

Фото: @irinashayk

Российской супермодели Ирине Шейк подарили на день рождения «русский» торт-баню. Снимком оригинального десерта известная манекенщица поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На верхнем ярусе торта расположена съедобная фигура девушки, лежащей в бане на полотенце, а на нижнем — стилизованные тарелки с семечками и соленьями. Украшает кондитерское изделие надпись «С днем рождения, Ирина» на английском языке.

«День рождения от друзей, которые хорошо меня знают. Банька, селедочка, семечки, огурчики», — подписала фото Шейк.

Ранее супермодель опубликовала фото из бани, где она попарилась в бикини. На нем манекенщица позирует в черном раздельном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера.

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