Российской супермодели Ирине Шейк подарили на день рождения «русский» торт-баню. Снимком оригинального десерта известная манекенщица поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На верхнем ярусе торта расположена съедобная фигура девушки, лежащей в бане на полотенце, а на нижнем — стилизованные тарелки с семечками и соленьями. Украшает кондитерское изделие надпись «С днем рождения, Ирина» на английском языке.

«День рождения от друзей, которые хорошо меня знают. Банька, селедочка, семечки, огурчики», — подписала фото Шейк.

Ранее супермодель опубликовала фото из бани, где она попарилась в бикини. На нем манекенщица позирует в черном раздельном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера.

