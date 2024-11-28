Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:16, 28 ноября 2024Ценности

Ирина Шейк попарилась в бане в бикини

Супермодель Ирина Шейк попарилась в бане в черном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк попарилась в бане в бикини. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила кадр, на котором предстала в черном раздельном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера. При этом звезда легла на деревянный полок и положила на голову веник из эвкалипта.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Так знаменитость продемонстрировала стройную фигуру. «Баня», — подписала она, добавив к слову несколько эмодзи в виде красных сердец.

Ранее в ноябре лучшая подруга Ирины Шейк снялась в прозрачном топе без бюстгальтера. Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл предстала перед камерой в бежевом топе на молнии и без рукавов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. По всей территории страны было запущено более 100 ракет

      Нурмагомедов одной фразой оценил признание Макгрегора виновным по делу об изнасиловании

      Перебегавшая дорогу в неположенном месте россиянка ударила гаишника и попала под статью

      Часть жителей российского города начали эвакуировать из-за падения обломков БПЛА

      Депутат Рады сравнил Киев с Берлином 1945-го из-за готовящегося контрнаступления

      В российском городе провалилась земля

      Во Франции испугались исключения Европы и Украины из мирных переговоров

      Пропавший российский школьник почти два дня прожил за коробками магазине

      Фигуранта дела о взятках при исполнении оборонного заказа арестовали

      Канье Уэст захотел повторно сыграть свадьбу с женой в непристойных нарядах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше