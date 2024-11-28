Ирина Шейк попарилась в бане в бикини

Супермодель Ирина Шейк попарилась в бане в черном купальнике

Российская супермодель Ирина Шейк попарилась в бане в бикини. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила кадр, на котором предстала в черном раздельном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера. При этом звезда легла на деревянный полок и положила на голову веник из эвкалипта.

Так знаменитость продемонстрировала стройную фигуру. «Баня», — подписала она, добавив к слову несколько эмодзи в виде красных сердец.

Ранее в ноябре лучшая подруга Ирины Шейк снялась в прозрачном топе без бюстгальтера. Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл предстала перед камерой в бежевом топе на молнии и без рукавов.