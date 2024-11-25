Лучшая подруга Ирины Шейк снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл снялась в откровенном наряде без бюстгальтера. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,2 миллиона подписчиков.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк предстала перед камерой в бежевом топе на молнии и без рукавов. При этом предмет гардероба оказался выполнен из прозрачного материала, и сквозь него просвечивала обнаженная грудь.

В то же время 34-летняя знаменитость надела облегающую черную макси-юбку и красные мюли на шпильках. Кроме того, она сделала небрежную укладку, обвела губы коричневым карандашом и примерила очки с прозрачными линзами.

Ранее в ноябре Ирина Шейк снялась в прозрачном платье для бренда Dolce & Gabbana.