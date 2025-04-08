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08:30, 8 апреля 2025Забота о себе

Раскрыт способ сохранить сексуальную активность в пожилом возрасте

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stefania Pelfini, La Waziya Photography / Getty Images

Чем дольше пожилой человек остается сексуально активным, тем крепче его жизненные силы, считает уролог и сексолог Екатерина Макарова. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла способ сохранить сексуальную активность в пожилом возрасте.

По словам Макаровой, сексуальная активность в зрелом возрасте свидетельствует о высоком качестве жизни человека, что тесно связано с его здоровьем и долголетием. Прежде всего для сохранения полового влечения, по ее словам, не нужно пренебрегать общими профилактическими мерами: женщины должны регулярно посещать гинеколога, а мужчины — уролога, чтобы вовремя скорректировать любые нарушения и с целью онкопрофилактики.

Также, добавила специалист, необходимо работать над эмоциональной связью в паре, чтобы близость возникала радостно и естественно. «Не замалчивайте недовольство, но и не раздувайте ссоры по пустякам, учитесь коммуницировать открыто и искренне», — говорит она.

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Наконец, обратила внимание Макарова, чтобы интерес к сексу не угас в пожилом возрасте, заниматься им надо регулярно на протяжении всей жизни. «Это значит, что в нормальных отношениях партнеров беспокоит, если интимная жизнь разлаживается. Для ее поддержания старайтесь сохранять регулярность на протяжении долгих лет. Узнавайте новое друг о друге, возрождайте приемы, которые когда-то были эффективными, удивляйте друг друга, проявляйте инициативу и охотно поддерживайте инициативу партнера», — посоветовала сексолог.

Ранее британский сексолог Трейси Кокс рассказала, как сделать секс в долгих отношениях более захватывающим и горячим. Она посоветовала избегать рутины и дать друг другу немного свободы.

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