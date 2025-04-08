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18:15, 8 апреля 2025Культура

Раскрыт заработок Пугачевой на новых песнях о войне

Продюсер Дворцов: Пугачева заработала сотни тысяч рублей на новых песнях о войне
Ольга Коровина
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов оценил сумму, заработанную певицей Аллой Пугачевой на новых песнях о войне. Его комментарий приводит Ura.ru.

По словам продюсера, за несколько дней композиции артистки набрали более 2,7 миллиона прослушиваний на YouTube, где действует монетизация. «Только на западной платформе Пугачева могла заработать приблизительно 200-300 тысяч рублей», — заявил Дворцов.

2 апреля исполнительница выпустила две новые песни — «Мама» и «Поцелуй войны». Музыку к обеим композициям написал Андрей Мисин, автором слов «Мамы» стала сама артистка, над текстом второй песни работал Андрей Ордынец.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить новую песню покинувшей Россию Пугачевой. Речь идет о композиции «Мама», в которой общественник заметил возможную дискредитацию специальной военной операции (СВО).

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