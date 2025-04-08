Раскрыта стоимость роскошного спортивного костюма Олега Тинькова

«Соус»: Бизнесмен Олег Тиньков носит спортивный костюм за 752,3 тысячи рублей

Стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) раскрыли стоимость роскошного костюма предпринимателя, основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова (внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента). Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) проекта.

Внимание модных экспертов привлек спортивный наряд бизнесмена, состоящий из толстовки с капюшоном и зауженных кашемировых брюк. Выяснилось, что Тиньков носит костюм из ассортимента итальянского люксового бренда Brunello Cucinelli за 752,3 тысячи рублей. Цена толстовки составляет 401,6 тысячи рублей, а брюк — 350,7 тысячи рублей.

Ранее модный аналитик Максим Зарипов раскрыл стоимость культовых шляп советского и российского актера, певца и музыканта Михаила Боярского. Тогда специалист отметил, что артист предпочитает брендовые головные уборы.