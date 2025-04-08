Россиян предостерегли от несоблюдения трех необычных законов за границей

Onlinetours: Российским туристам может грозить тюрьма за фото в ОАЭ

Эксперт отдела продаж Onlinetours Дарья Абакумова предостерегла собирающихся за границу российских туристов от несоблюдения трех необычных законов. Их содержание она раскрыла «Ленте.ру».

Специалист сообщила, что россиянам может грозить тюрьма за фото в ОАЭ. «Важный закон касается неприкосновенности частной жизни — здесь нельзя фотографировать людей без их разрешения, — пояснила она. — Нарушителям грозят большие штрафы и даже тюремный срок, особенно серьезно относятся к снимкам, опубликованным в социальных сетях».

Более того, как указала Абакумова, если турист решит зайти в автобус в ОАЭ со стаканом лимонада, он рискует получить штраф в размере 100 дирхамов (около 2,3 тысячи рублей). Дело в том, что пить и есть запрещено во всех видах общественного транспорта в стране, а также на станциях и остановках.

«Еще нужно быть осторожными с продуктами, содержащими маковые семечки, — из них изготавливают опиум, так что это учитывает антинаркотическое законодательство страны», — продолжила она.

Кроме того, власти следят за тем, чтобы никто не нарушал облик городов. Поэтому в Эмиратах нельзя ездить на грязной машине. Тем, кто забывает заезжать на мойку, грозят штрафы до трех тысяч дирхамов (почти 70 тысяч рублей).

Ранее россияне назвали самые небезопасные страны для путешествий. По мнению респондентов, наибольшую опасность для туристов представляют Израиль (так считает 21 процент опрошенных), Иран (18 процентов), Мексика (17 процентов), США (17 процентов) и Индия (16 процентов).