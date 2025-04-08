Россиянам посоветовали чаще есть авокадо и цветную капусту

Диетолог Кабанов: Авокадо и цветная капуста способствуют снижению холестерина

Повышенный уровень холестерина в крови — главный показатель неправильного питания, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Несколько продуктов, которые стоит чаще есть для снижения его уровня до нормальных значений, он посоветовал в беседе с «Лентой.ру».

Снижению холестерина, по словам Кабанова, способствует авокадо. «Без сомнения, один из самых полезных и одновременно ценных и питательных продуктов. Авокадо содержит ненасыщенные жиры, при этом оно очень вкусное и напоминает сливочное масло. Этот продукт способствует насыщению без повышения уровня холестерина в крови», — объяснил он.

Важным условием для поддержания нормального уровня холестерина является регулярное употребление продуктов, богатых клетчаткой, напомнил Кабанов. В большом количестве она содержится в цветной капусте. «Этот растительный продукт при определенном методе приготовления способен заменить нам рис. Достаточно размельчить, высушить и обжарить цветную капусту в оливковом масле, и вы получите вкусный, но безопасный гарнир, также насыщенный клетчаткой», — рассказал диетолог.

Кроме того, Кабанов посоветовал употреблять в пищу сою и производные от нее продукты, не содержащие насыщенных жиров и не повышающие холестерин, — растительное молоко и растительное мясо, а также включить в рацион красную рыбу.

Это может быть нерка, форель или лосось — их объединяет большое количество полезных ненасыщенных жиров омега-3 и полное отсутствие насыщенных жиров. Это обстоятельство позволяет снизить уровень холестерина, даже если вы будете употреблять эту рыбу раз в неделю Алексей Кабанов диетолог

Ранее диетолог Елена Соломатина развеяла миф о растворимом кофе. По ее мнению, напиток незаслуженно считают вредным и некачественным аналогом зернового кофе.