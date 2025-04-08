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11:35, 8 апреля 2025Путешествия

Россияне массово устремились в одну мусульманскую страну

Популярность Катара на майские праздники среди россиян выросла в четыре раза
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Micha Brändli / Unsplash

Россияне массово устремились в Катар на майские праздники, популярность этой мусульманской страны у туристов выросла в четыре раза. Об этом сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты их исследования попали в распоряжение RT.

Специалисты заявили, что в последние годы узнаваемость этого ближневосточного государства среди соотечественников становится все больше. «Удобные и доступные прямые рейсы, сравнительно невысокие цены на проживание и активное развитие туристической инфраструктуры делают ее очень привлекательной», — добавили они.

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При этом серьезнее всего, как указали представители сервиса, увеличился интерес российских туристов к Абхазии. По их данным, на начало мая 2025 года уже оформлено в четыре раза больше заказов, чем в 2024-м.

Заметно более востребованным стал отдых в ОАЭ, Индии, Египте и на Шри-Ланке, подчеркивают эксперты. Отмечается, что во всех четырех странах на майские праздники оформлено в два раза больше заказов.

«Попали в список и некоторые европейские страны: Греция (доля выросла на 80 процентов), Венгрия (плюс 60 процентов), Испания (плюс 27 процентов), Австрия (плюс 20 процентов) и Италия (плюс 10 процентов)», — говорится в сообщении.

Ранее россияне перечислили самые небезопасные страны для путешествий. Наибольшую опасность, по мнению респондентов, для туристов представляют Израиль, Иран, Мексика, США и Индия.

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