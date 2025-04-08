Россиянин под веществами избил мужчину в аэропорту Таиланда и попал на видео

Модель из Ставрополья под веществами избил мужчину в аэропорту Таиланда

Россиянин под воздействием запрещенных веществ избил мужчину в аэропорту Таиланда и попал на видео. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел с 20-летним жителем Ставрополья Радомиром П., который популярен в модной индустрии на протяжении трех лет и снимается в азиатской рекламе автомобилей.

«Недавно он получил крупный гонорар, приехал в Таиланд и пустился в отрыв: бары, клубы и местная разрешенка, — говорится в сообщении. — В конце уик-энда поехал в аэропорт за билетом, где начал петь и танцевать у стойки».

По данным местных правоохранителей, после этого он ударил по лицу прохожего. Задерживать дебошира пришлось пятерым полицейским.

Соотечественник уже четвертые сутки находится в участке. В настоящее время родственники Радмира собирают деньги, чтобы внести залог, а также оплатить ему лечение в психиатрической больнице.

