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05:30, 8 апреля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Мексике и заскучала по русским рынкам с салом и соленьями

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская путешественница Марина Ершова, побывавшая в Мексике, рассказала, что скучает по российским рынкам. Своими переживаниями она поделилась в блоге на платформе «Дзен».

Девушка сообщила, что провела в Мексике больше трех месяцев и уже свыклась со многими вещами. Тем не менее, ей очень не хватает российских рынков. «Сильнее всего не хватает атмосферы. Рынка. Нашего, родного, со слегка хамоватыми продавщицами в броском макияже, с пластиковыми ведерками, в которых лежат соленые грузди, корнишоны, квашеная капуста», — рассказала путешественница.

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Она добавила, что в Мексике есть свои рынки, однако они не похожи на отечественные. «Вот где взять настоящее соленое сало с чесночком? Чтобы прям по-нашему, по-русски. Где продавец, который насыпает в пакетик семечки, да так, что они ещё теплые, свежие, жареные? Где на каждом шагу продаются малосольные помидоры, а не вот эти огромные, водянистые, мексиканские?» — посетовала россиянка.

Также она заявила, что, когда вспоминает это, ее настигает грусть. При этом туристка заметила, что в Мексике с каждым днем ей становится все комфортнее и она начала принимать страну такой, какая она есть. «Но как бы ни было тут классно, сколько бы ни было новых друзей, какие бы невероятные города мы не проезжали — дом остается там, где весной цветет вишня», — заключила автор блога.

Ранее также Марина Ершова назвала мексиканцев чемпионами по страсти и призналась, что они не боятся показывать чувства, не скрывают эмоции, а если любят, то так, что это «сразу понятно всей улице». Россиянка предположила, что секрет «мексиканской магии» кроется в воспитании.

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