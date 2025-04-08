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15:39, 8 апреля 2025Моя страна

Россиянка взялась за сохранение исчезающей породы лошадей

Фермер из Верховажья решила сохранить русских лошадей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Верховажском округе Вологодской области фермер Светлана Святова создала конный двор для сохранения исчезающей исконно русской мезенской породы лошадей. Об этом пишет РБК.

Конный двор «Важская мезенка» находится в деревне Рогачиха, фермерша планирует развивать племенное коневодство. Сейчас в табуне восемь лошадей, Святова хочет увеличить поголовье и получить статус племенного репродуктора.

Предпринимательница сообщила, что в России можно насчитать немногим более 500 голов этой породы.

Ранее сообщалось, что в Чечне на базе Грозненского ипподрома имени Сайд-Хусейна Закаева начнется строительство нового конного завода «Ахмат». Директор ипподрома Хасан Абзаев доложил, что скакуны достойно проявляют себя на самых престижных скачках и регулярно занимают призовые места.

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