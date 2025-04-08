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07:23, 8 апреля 2025Силовые структуры

Российского коллекционера привлекли к ответственности за фото нацистских наград и орденов

На Камчатке коллекционера привлекли к ответственности за фото нацистских наград
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Камчатском крае привлекли к административной ответственности 52-летнего коллекционера, демонстрировавшего нацистскую символику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина опубликовал в группе фотографии орденов и наград Германской империи и нацистской Германии с изображением запрещенной в России символики. Сотрудники полиции осмотрели его квартиру и изъяли эту коллекцию, тысячу патронов и предметы, схожие с автоматическим оружием.

После экспертизы предметов полиция составила против россиянина административный протокол по части 1 статьи 20.3 () КоАП РФ. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Кузьминский районный суд назначил 11 штрафов за день жителю Москвы за публикацию экстремистских цитат в соцсети «ВКонтакте».

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