Российского коллекционера привлекли к ответственности за фото нацистских наград и орденов

На Камчатке коллекционера привлекли к ответственности за фото нацистских наград

В Камчатском крае привлекли к административной ответственности 52-летнего коллекционера, демонстрировавшего нацистскую символику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина опубликовал в группе фотографии орденов и наград Германской империи и нацистской Германии с изображением запрещенной в России символики. Сотрудники полиции осмотрели его квартиру и изъяли эту коллекцию, тысячу патронов и предметы, схожие с автоматическим оружием.

После экспертизы предметов полиция составила против россиянина административный протокол по части 1 статьи 20.3 () КоАП РФ. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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