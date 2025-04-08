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22:17, 8 апреля 2025Ценности

«Самая красивая спортсменка мира» снялась в облегающем наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_paige.renee

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном в сторис снимке 32-летняя спортсменка запечатлена на фоне поля для игры в гольф. Так, знаменитость предстала перед камерой в облегающем зеленом платье, оформленном V-образным глубоким декольте. При этом внешний вид звезды дополнили широкополая шляпа и разноцветный маникюр.

Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети также прозвали самой сексуальной в мире хоккеисткой, показала грудь в откровенном бюстгальтере.

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