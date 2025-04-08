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09:42, 8 апреля 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту резко сменил курс в небе из-за технической неисправности

Летевший в Ленск Ан-24 вернулся в Иркутск из-за технической неисправности
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Направлявшийся в Ленск самолет с россиянами на борту резко сменил курс в небе и сел в другом месте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел с летевшим из Иркутска Ан-24 во вторник, 8 апреля. После взлета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи технической неисправностью.

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Посадка прошла благополучно. Отмечается, что члены экипажа в составе 4 человек и находящиеся на борту 26 пассажиров не пострадали.

Ранее летевший в Волгоград самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла в пятницу, 4 апреля, со следовавшим из Москвы Boeing 737–800. Экипаж доложил о неисправности в электросистеме на борту и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

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