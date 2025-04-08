СКР возбудил дело на оставившую полугодовалую дочь в сугробе мать

В Хабаровском крае СК возбудил дело на мать, оставившую грудную дочь в сугробе

В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело против матери, оставившей полугодовалую дочь лежать в сугробе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 125 («Оставление в опасности») УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ребенок выжил, ее направили в специализированную организацию для детей. Жизни шестимесячной девочки ничего не угрожает. У женщины также есть малолетний сын. Сейчас решается вопрос об изъятии его из семьи.