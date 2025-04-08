В российском поселке мать оставила полугодовалую дочь в сугробе

В поселке Горный Хабаровского края мать оставила полугодовалую дочь лежать в сугробе. Прокуратура начала проверку по этому факту, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ребенок выжил, ее направили в специализированную организацию для детей. Как уточнили в прокуратуре, жизни шестимесячной девочки ничего не угрожает.
«За ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности (по ст. 5.35 КоАП РФ)», — говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, у женщины также есть малолетний сын. Сейчас решается вопрос об изъятии его из семьи.
Отмечается, что прокуратура проверит деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также оценит условия воспитания и проживания детей в семьей.
Ранее сообщалось, что в Челябинске таксист отказался везти 12-летнего школьника домой. В результате мальчику пришлось пройти пешком 10 километров.