Стало известно об ухудшении здоровья Ефремова после объявления об УДО

Mash: Михаил Ефремов почти перестал ходить и страдает от сильной одышки

Здоровье заслуженного артиста России Михаила Ефремова ухудшилось после объявления об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, актер почти перестал ходить, также у него появилась сильная одышка. Отмечается, что артисту на всякий случай заказали частный реанимобиль, где есть спецоборудование и кислород. «Рассматривают и запасной вариант с санавиацией из Воронежа — в случае, если самочувствие будет совсем плохое», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дорога через Воронеж до Москвы займет 8-10 часов, после этого Ефремова сразу доставят в московский центр пульмонологии.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о готовящемся фуршете в колонии в честь УДО артиста.