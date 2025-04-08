Стало известно об ухудшении здоровья Ефремова после объявления об УДО

Здоровье заслуженного артиста России Михаила Ефремова ухудшилось после объявления об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, актер почти перестал ходить, также у него появилась сильная одышка. Отмечается, что артисту на всякий случай заказали частный реанимобиль, где есть спецоборудование и кислород. «Рассматривают и запасной вариант с санавиацией из Воронежа — в случае, если самочувствие будет совсем плохое», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дорога через Воронеж до Москвы займет 8-10 часов, после этого Ефремова сразу доставят в московский центр пульмонологии.
Ранее адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о готовящемся фуршете в колонии в честь УДО артиста.