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20:50, 8 апреля 2025Россия

Стрельбу и массовый таран машин на свадьбе в кавказском регионе России сняли на видео

Гости свадьбы в КЧР устроили массовое ДТП в попытке ехать первыми в кортеже
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) гости местной свадьбы устроили массовое ДТП из-за попытки занять почетное первое место в кортеже. Инцидент в кавказском регионе попал на видео, которое опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно несколько иномарок, газующих по сельской дороге. Водители не пропускают друг друга вперед, тараня ближайший транспорт. При этом автомобили получают повреждения. Когда на фоне начинает звучать сирена правоохранителей, из окна одного из транспортных средств появляется рука с пистолетом и начинает стрелять в воздух.

По информации издания, все участники инцидента были доставлены в полицию. Водители признали свою вину и заверили, что ситуация не повторится. На них составили административные протоколы. Однако мера в отношении мужчины, открывшего стрельбу, будет избираться после экспертизы оружия.

Ранее в Магасе Республики Ингушетия участник свадебного кортежа открыл стрельбу из охолощенного автомата. Мужчину заметили полицейские, патрулировавшие улицу. Они изъяли оружие и составили на нарушителя административный протокол

ЖЗЛ
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