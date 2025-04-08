Студент устроил стрельбу в российском колледже

В Новом Уренгое студент открыл стрельбу из пневматического пистолета в колледже

В Новом Уренгое студент устроил стрельбу в колледже из пневматического пистолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, предварительно установлено, что пуля попала в интерактивную доску. В результате стрельбы никто не пострадал. На месте работают полицейские.

Ранее сообщалось, что в Зеленогорске полиция задержала россиянина, устроившего стрельбу в поликлинике. Нарушитель спокойствия в состоянии алкогольного опьянения вошел в холл медучреждения и выстрелил из изделия, конструктивно схожего с пневматическим оружием. Из-за действий дебошира полицейским пришлось эвакуировать посетителей медучреждения.