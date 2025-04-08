Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 8 апреля 2025Силовые структуры

Студент устроил стрельбу в российском колледже

В Новом Уренгое студент открыл стрельбу из пневматического пистолета в колледже
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новом Уренгое студент устроил стрельбу в колледже из пневматического пистолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, предварительно установлено, что пуля попала в интерактивную доску. В результате стрельбы никто не пострадал. На месте работают полицейские.

Ранее сообщалось, что в Зеленогорске полиция задержала россиянина, устроившего стрельбу в поликлинике. Нарушитель спокойствия в состоянии алкогольного опьянения вошел в холл медучреждения и выстрелил из изделия, конструктивно схожего с пневматическим оружием. Из-за действий дебошира полицейским пришлось эвакуировать посетителей медучреждения.

    Обсудить
    Последние новости

    В Раде предсказали срок начала перемирия

    В России начали выращивать орхидеи в промышленных масштабах

    Госдума приняла закон о заочных судах над лицами за рубежом за преступления против России

    Польский комик высмеял живущих в стране эмигрантов из России и с Украины

    Студент устроил стрельбу в российском колледже

    Названа вероятность заключения мира Россией и Украиной

    Обрушение мировых цен на нефть объяснили

    Женскую голову со следами укусов нашли в российском регионе

    Трамп назвал условие отмены импортных тарифов для Евросоюза

    Женщина нашла родного отца спустя 37 лет благодаря подарку детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше