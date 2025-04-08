Стюардесса в униформе сделала фото в необычном месте и взбудоражила иностранцев

Стюардесса авиакомпании Cyprus Airways сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница иностранного перевозчика позирует на камеру в бирюзовом костюме, сидя в турбине самолета. Свой образ бортпроводница дополнила шейным платком, ярким макияжем и солнечными очками.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Женщина, которая приносит красоту в те места, куда она приходит», «Вау, такая красивая», «Милая», «Великолепная леди», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России оценила качество разных сфер жизни в Дубае. Девушка подчеркнула, что в этом популярном у туристов эмирате много развлечений зимой, но летом жизнь там замирает.