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18:01, 8 апреля 2025Путешествия

Стюардесса в униформе сделала фото в необычном месте и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @__eugenie__iliopoulou

Стюардесса авиакомпании Cyprus Airways сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница иностранного перевозчика позирует на камеру в бирюзовом костюме, сидя в турбине самолета. Свой образ бортпроводница дополнила шейным платком, ярким макияжем и солнечными очками.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Женщина, которая приносит красоту в те места, куда она приходит», «Вау, такая красивая», «Милая», «Великолепная леди», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России оценила качество разных сфер жизни в Дубае. Девушка подчеркнула, что в этом популярном у туристов эмирате много развлечений зимой, но летом жизнь там замирает.

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