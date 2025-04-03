Российская стюардесса Emirates оценила качество жизни в Дубае

Работающая в Emirates стюардесса из России оценила качество разных сфер жизни в Дубае. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, в эмирате много развлечений зимой, но летом там замирает жизнь — 8 из 10 баллов. Еду в Дубае она назвала посредственной, поставив местным заведениям лишь 6 из 10 баллов. Зато она высоко оценила уровень безопасности там — 100 из 10. Бортпроводница отметила, что в эмирате можно оставить машину открытой и не беспокоиться о ней.

«Цены — 5 из 10. Это город для богатых, тут дорого все», — заключила она.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.