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20:05, 3 апреля 2025Путешествия

Российская стюардесса Emirates оценила качество жизни в Дубае

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sorbis / Shutterstock / Fotodom  

Работающая в Emirates стюардесса из России оценила качество разных сфер жизни в Дубае. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, в эмирате много развлечений зимой, но летом там замирает жизнь — 8 из 10 баллов. Еду в Дубае она назвала посредственной, поставив местным заведениям лишь 6 из 10 баллов. Зато она высоко оценила уровень безопасности там — 100 из 10. Бортпроводница отметила, что в эмирате можно оставить машину открытой и не беспокоиться о ней.

«Цены — 5 из 10. Это город для богатых, тут дорого все», — заключила она.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.

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